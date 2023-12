„Pomana porcului”, motiv de gâlceavă între nutriționiști Nutriția ar fi perfecta, chiar sublima, daca și nutriționiștii s-ar pune de acord. Recomandarea lor de sarbatori? Cumpatare la „ pomana porcului ”! „Pomana porcului” este poate cel mai cunoscut fel de mancare din perioada sarbatorilor de iarna. E o mancare tradiționala la care romanii nu ar renunța nici in ruptul capului. Și totuși, mulți nutriționiști acuza carnea de porc și carnea roșie in general ca favorizeaza cancerul. Medicul Virgiliu Stroescu militeaza pentru un regim alimentar sanatos, din care sa scoatem carnea roșie, cafeaua și lactatele. „In 2021, am avut mai multe decese ca in toata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

