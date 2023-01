Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Mohe, cel mai nordic din China, a inregistrat cea mai scazuta temperatura de la inceputul inregistrarilor. Mohe - cunoscut sub numele de "Polul Nord al Chinei" - se afla in provincia Heilongjiang, aproape de granița cu Rusia, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ziua de 18 ianuarie va ramane in istorie, fiindca a adus temperatura maxima inregistrata vreodata in țara: +22,5 C, la Turnu Magurele, au spus reprezentanții ANM A doua cea mai mare temperatura inregistrata a fost +21,7 C, la Bechet. Maximul inregistrat in Cluj-Napoca a fost de 11 grade Celsius la Turda…

- Europa a cunoscut in 2022 al doilea cel mai calduros an inregistrat vreodata, au declarat marti oamenii de stiinta din Uniunea Europeana, in conditiile in care schimbarile climatice au declansat fenomene meteorologice extreme care au distrus recoltele, au secat raurile si au dus la mii de decese, relateaza…

- La Varful Omu s-a inregistrat cea mai scazuta temperatura a dimineții de 13 decembrie, -20 de grade Celsius, potrivit meteorologilor iar temperatura resimțita este de -23 grade Celsius. Pana joi, aceasta masa de aer rece va persista și va determina temperaturi mai scazute chiar decat in mod normal…

- In aceasta iarna se inregistreaza unul dintre cele mai ridicate niveluri de greve din istoria recenta, deoarece milioane de lucratori din sectorul public și privat cer creșteri salariale mai mari pentru a se alinia la costul ridicat al vieții, anunța BBC. Potrivit previziunilor Financial Times, pana…

- Ninsoarea, viscolul si ceata persistenta sunt principalele caracteristici climatice ale lunii decembrie, in timp ce valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4 - 6 grade Celsius fata de ultima luna de toamna, conform datelor publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Meteorologii…

- Luna trecuta a fost cea mai calda luna octombrie inregistrata vreodata in Europa, a anuntat marti Serviciul Copernicus privind schimbarile climatice C3S , dupa o vara marcata de temperaturi record, informeaza AFP.Temperaturile medii au fost cu aproape 2 grade Celsius peste perioada de referinta 1991…