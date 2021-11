Stiri pe aceeasi tema

- ■ ieri dimineata, pe munte erau 8 grade ■ in Piatra Neamt termometrele indicau 2 grade, dar indicele de racire coborise la 0 grade ■ vremea inca se pastreaza buna pentru final de Brumarel ■ Vremea inca este buna pentru finalul celei de-a doua luni de toamna si ceva mai rece a fost doar in […] Articolul…

- ■ conducatorul auto a fost tras pe dreapta pe strada bistritei din Piatra Neamt ■ altul era baut si a refuzat prelevarea de probe biologice ■ treizeci de soferi au ramas fara permis din cauza vitezei ■ Un barbat de 35 de ani, din Vaduri, a fost tras pe dreapta de politistii rutieri pe data […] Articolul…

- ■ meteorologii anunta in zona noastra maxime de pina la 25 de grade ■ vor fi si ceva precipitatii ■ de saptamina viitoare se raceste ■ maxima nu mai trece de 15 grade, iar minimele nocturne scad la 7 grade ■ Saptamina aceasta ne mai bucuram de vreme blinda de toamna, iar in zona noastra […] Articolul…

- ■ salbaticiunea s-a prins intr-o sufa ■ ore in sir ursul s-a chinuit pentru ca primaria din Ceahlau nu avea un contract cu o asociatie de vinatoare ■ in cele din urma animalul a fost tranchilizat, i s-au ingrijit ranile si eliberat ■ Un urs captiv intr-o sufa din gardul unei gospodarii din Ceahlau s-a…

- ■ aceasta era temperatura resimtita pe Ceahlau ieri, la ora 10:00, fiind cea mai scazuta valoare din tara ■ meteorologii nu au vesti bune pentru luna septembrie ■ va fi mai rece decit in mod normal, cu minime de 8 grade ■ Dupa lungi perioade de canicula si ploi, vremea a schimbat foaia brusc, iar […]…

- O femeie in varsta de 71 de ani a fost salvata de ponpierii pietreni, marti, 24 august, de pe acoperisul unui balcon al unui bloc din Piatra Neamt. „Prin apel la 112, in aceasta dimineața, pompierii au fost inștiințati despre faptul ca o persoana a ramas blocata pe acoperișul unui balcon (intre etajul…

- ■ adolescenta care este acuzata de crima, a sustinut ca l-a ucis pe agresor in apartamentul acestuia deoarece a incercat sa o violeze ■ in seara crimei cei doi s-au intilnit intr-un restaurant din Piatra Neamt ■ victima ii promisese ca o ajuta sa se angajeze ■ Ancheta in cazul unei adolescente in varsta…

- ■ pina la sfirsitul lunii vor fi temperaturi acceptabile ■ arareori mercurul din termometre ajunge la 29 de grade ■ saptamina viitoare revin ploile si racoreste ■ minimele nocturne scad la 12 grade ■ Tot sezonul estival codurile colorate de vreme severa au curs unul dupa altul, iar perioadele caniculare…