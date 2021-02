Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea provocata de combustibilii fosili a cauzat peste 8 milioane de decese premature in 2018, care reprezinta 20% din totalul adultilor decedati la nivel global in acel an, afirma autorii unui studiu publicat marti, relateaza AFP si Reuters.

- Indicele FAO al pretului produselor alimentare, care urmeaza variatialiile lunare ale preturilor internationale ale produselor alimentare tranzactionate cel mai frecvent – zahar, uleiuri, produse lactate, carne – a crescut la o medie de 113,3 puncte, cu 4,3% mai mult decat in decembrie 2020, si a atins…

- Hung Nguyen, biolog vietnamez, a declarat pentru Reuters ca nu se asteapta la nicio restrictie in ceea ce priveste activitatea celor zece experti ai OMS in China.Echipa care este alcatuita din zece oameni de stiinta din țari precum Danemarca, Marea Britanie, Olanda, Australia, Rusia, Vietnam, Germania,…

- Compania a anuntat in luna august ca ofera pachete de plecari voluntare unor 4.000 de angajati din Statele Unite, Canada si Porto Rico, pentru a-si reduce forta de munca in contextul impactului crizei sanatatii asupra vanzarilor sale. Joi, Coca-Cola a anuntat ca nu va dezvalui numarul angajatilor care…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus confirmate la nivel mondial a ajuns, miercuri, la 60 de milioane. Cresterea se accelereaza, Statele Unite raportand un numar record de spitalizari, potrivit calculelor efectuate de Reuters.

- Țarile sarace, pasuite pana la mijlocul anului viitor cu plata datoriilor. Decizia luata de liderii celor mai bogate state ale lumii Liderii G20 au aprobat planul privind extinderea pana la mijlocul anului viitor a inghetarii platilor aferente serviciului datoriei celor mai sarace tari din lume si au…