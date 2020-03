Poluare record in Bucuresti: S-au inregistrat depasiri cu 1.000% peste maximele admise

Poluare record in Bucuresti: S-au inregistrat depasiri cu 1.000%…

Duminica si in noaptea de duminica spre luni, in Bucuresti, s-au inregistrat niveluri record de poluare cu PM 2,5 si PM 10.



PM 2,5 sunt particule in suspensie cu diametrul mai mic de 2,5 microni, iar PM 10 la fel, dar cu diametrul mai mic de 10 microni.



Europa Fm noteaza ca pentru poluarea cu PM 2,5 s-au inregistrat depasiri chiar si cu 900-1.000% peste limitele maxim admise.



Sursa citata sustine ca senzorul airly.eu din zona Pantelimon a inregistrat, la miezul noptii, o depasire de peste 1000% pentru poluarea cu PM2,5.



Senzorul amplasat la sediul Europa…