- Peste 3.000 de tone de uree aflate la bordul Vera Su, o nava cargo cu echipaj turcesc ce navigheaza sub pavilionul Panamei, risca sa provoace o catastrofa ecologica in Marea Neagra dupa ce vaporul a eșuat pe coasta bulgara in apropierea Rezervației Naturale Kaliakra pe 20 septembrie, relateaza Euractiv…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, marti, la videoconferinta cu prefectii, ca, din 15 iulie, s-au inregistrat efecte ale furtunilor in 80 de localitati din 20 de judete, apa fiind scoasa din peste 190 de case. 81 de persoane din judetele Alba si Prahova au fost evacuate si s-au inregistrat…

- Caz șocant intr-un liceu din Singapore. Un adolescent de 16 ani a fost arestat luni de polițiști, sub suspiciunea ca a ucis cu un toport in baia școlii unul dintre colegii sai, in varsta de 13 ani. Potrivit BBC , crima a lasat fara cuvinte intreaga țara asiatica. Polițiștii au fost chemati luni la River…

- Ministrul de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a facut sambata un apel catre migranți sa nu riște intrarea ilegala in Uniunea Europeana, avertizandu-i ca platesc 15.000 de euro doar pentru a sta intr-un cort, potrivit agenției Tass citate de Agerpres . „Pentru 15.000 de euro ajungeti in…

- „Schimbarile climatice au venit in Germania”, a scris joi pe Twitter ministrul german al mediului Svenja Schulze subliniind importanta adaptarii in viitor la evenimentele meteorologice extreme. Expertii au notat fenomenul tot mai frecvent al ploilor torentiale de vara puternice ce pot surveni brusc…

- Cel putin 80 de persoane au murit si aproape 1.300 sunt date disparute in Germania, dupa unele dintre cele mai grave inundatii care au avut loc in ultimul secol. Precipitatiile record din vestul Europei au facut ca raurile sa iasa din matca si au provocat pagube devastatoare in regiune. De asemenea,…

