Stiri pe aceeasi tema

- O propunere a Ministerului polonez al Sanatații de a inregistra toate sarcile – oficial in scopuri medicale – a starnit indignarea publica, in condițiile in care avorturile au fost interzise aproape total, relateaza Politico.

- Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ si finalitatile urmarite:Proiectul dat are drept scop sporirea protecției sociale a familiilor defavorizate prin acoperirea cu Programul de ajutor social a unui numar mai mare a acestor familii in sezonul rece a anului 1

- Europarlamentarul Cristian Terhes s-a aratat deranjat, printr-o postare pe Facebook, de faptul ca i se interzice accesul in Parlamentul European (PE) fara certificatul verde, sustinand ca „exercitarea mandatului unui europarlamentar ales nu poate fi restransa de nimic”. Institutia europeana prevede,…

- Ministerul sanatații din Polonia a transmis, duminica, noi instrucțiuni pentru medici cu mesajul ca o sarcina poate fi intrerupta daca viața sau sanatatea mamei este in pericol, relateaza Euronews. Decizia vine in contextul legislației anti-avort adoptata de puterea reacționar-conservatoare de la Varșovia,…

- O tanara de 30 de ani, din Pszczyna (sudul Poloniei), a murit din cauza ca noua legislație din țara interzice intreruperea sarcinii. Avortul este permis in țara doar in cazuri de viol sau incest sau daca viața mamei este pusa in pericol.

- CNSU a luat decizia asteptata cu sufletul la gura de milioane de romani. Cu totii va trebui sa respectam aceste noi restrictii, menite sa puna frana exploziei de infectari din ultimele saptamani in Romania, spun autoritațile. CNSU a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare…

- Din 171 de spitale, care au raspuns unei solicitari transmise de Centrul FILIA, 59 fac intreruperi de sarcina la cerere, 69 au transmis ca nu fac deloc, iar in 9 spitale se face avort medicamentos. Dintre medicii specialiști in obstetrica-ginecologie, doar o treime fac intreruperi de sarcina la cerere,…

- O lege care interzice avorturile dupa 6 saptamani de sarcina a intrat in vigoare in Texas, miercuri, 1 septembrie. Curtea Suprema a SUA nu a actionat pentru a bloca legea dupa ce mai multe grupuri care sustin drepturile la avort au depus cereri.