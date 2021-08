Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va incepe de la 1 septembrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele care au sistemul imunitar slabit. Anuntul a fost fpacut, vineri, de ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski, citat de Reuters, citeaza digi24.ro.

- Polonia va incepe din 1 septembrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele care au sistemul imunitar slabit, a anuntat vineri ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski, transmite Reuters. Cu circa 200 de noi cazuri de COVID-19 pe zi, Polonia are…

- Polonia va incepe din 1 septembrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele care au sistemul imunitar slabit, a anuntat vineri ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski, transmite Reuters. Cu circa 200 de noi cazuri de COVID-19 pe zi, Polonia are in prezent…

- Franța va imuniza cu o a treia doza de vaccin anti-COVID persoanele varstnice și vulnerabile, campania de rapel urmand sa aiba loc in septembrie. Anunțul a fost facut de președintele Emmanuel Macron.

- Pentru ca se tot vorbește de o a treia doza de vaccin pe care romanii ar trebui sa o faca astfel incat sa fie imuni in fața coronavirusului, acum Andrei Baciu iese public și spune in ce situații ar fi nevoie de aceasta masura. Iata ce anunț a facut secretarul de stat in Ministerul Sanatații.

- Ungaria planifica sa inceapa in august imunizarea populatiei cu a treia doza de vaccin anti-COVID. Anuntul a fost facut de premierul maghiar, Viktor Orban, care a mentionat ca se vor putea imuniza toti doritorii care si-au administrat primele doua doze cu cel puțin patru luni in

- Varianta Delta face ravagii peste tot in lume. Pentru a ține sub control o viitoare pandemie, Israelul incepe imunizarea cu cea de-a treia doza de ser anti-Covid19. Care sunt persoanele ce pot beneficia de un nou rapel? Anunțul a fost facut in urma cu scurt timp de ministrul Sanatații, Nitzan Horowitz.

- Polonia va demara vaccinare copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani pe 7 iunie, a anuntat marti responsabilul guvernamental pentru campania de vaccinare, Michal Dworczyk.Copiii vor fi imunizati in centrele pentru vaccinare existente.Anunțul despre vaccinarea copiilor de 12 ani pana la 15 ani…