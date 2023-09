Polonia, Ungaria și Slovacia interzic unilateral importurile de cereale Comisia Europeana a declarat vineri ca nu va extinde interdicția privind importurile de cereale ucrainene in cele cinci state UE vecine ale Ucrainei. Polonia, Slovacia și Ungaria au anuntat ca interzic unilateral importurile. „Vom extinde aceasta interdictie, in pofida refuzului lor, in pofida refuzului Comisiei Europene”, a confirmat premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit Reuters. „O vom face pentru ca este in interesul fermierului polonez”, a adaugat el. Guvernul polonez a transmis deja in mod repetat ca, indiferent de decizia Comisiei Europene, va prelungi unilateral aceasta interdictie,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

