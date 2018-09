Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul polonez intentioneaza sa plateasca pensii speciale mamelor cu cel putin patru copii, incepand de anul viitor, a declarat joi ministrul Muncii din Polonia, Elzbieta Rafalska, transmite agentia PAP, informeaza AGERPRES . Intr-un interviu acordat postului public de radio, Elzbieta Rafalska a spus…

- De la prabușirea comunismului, Romania a pierdut 1/6 din populație, Bulgaria 1/5. Lituania 1/4, Letonia 1/3. In parte, totul ca urmare a integrarii. Polonia a trecut printr-o experiența asemanatoare, dar acum mai bine de zece ani. Imediat dupa intrarea in Comunitate, din Polonia au plecat mai bine de…

- Presedintele polonez Andrzej Duda s-a opus joi prin veto unei reforme a modului de scrutin care interzice practic accesul partidelor mici din Polonia in Parlamentul European, relateaza AFP. "Refuz sa semnez aceasta lege si o trimit inapoi in Dieta (camera inferioara a Parlamentului polonez)…

- Polonia va organiza primul tur al alegerilor locale pe data de 21 octombrie, urmat de un tur secund pe 4 noiembrie, potrivit Monitorului Oficial de marti, transmite Reuters, scrie Agerpres. Scrutinul ar putea oferi Partidului Lege si Justitie (PiS) ocazia de a se implanta mai puternic la nivelul…

- Polonezii trebuie sa fie conștienți de faptul ca izolaționismul, pe care il reprezinta Trump, nu a mai fost in SUA din anii ‘30 și el a dus la catastrofa din anul 1939 – spune Daniel Fried, fost subsecretar de stat al SUA in problema sancțiunilor fața de Rusia, intr-un interviu acordat Rzeczpospolita…

- Guvernul polonez nu vrea sa dea inapoi in fața Bruxelles-ului. Zilele urmatoare se va ajunge la o incercare de forțe in jurul Curții Supreme. Lipsesc semnalele din partea guvernului despre posibile concesii fața de Bruxelles in problema jurisdicției.Confruntarea ar putea avea loc in 4 iulie, cand, potrivit…

- Marti, Polonia a fost prima țara din istorie care a fost supusa procesului de „audiere” in Consiliul UE. O procedura in care a trebuit sa de explicații despre reforma justiției și a concordanței acesteia cu principiile statului de drept.Pe masura insa ce procesul de la art. 7 merge inainte, nu numai…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a castigat un procent mai mare de voturi din partea comunitatii turce din Germania decat a castigat chiar din Turcia, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor care au avut loc duminica, informeaza luni dpa. Sustinatorii lui Erdogan au sarbatorit…