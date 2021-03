Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul violent filmat in orașul Huși, județul Vaslui chiar de catre agresori. Un adolescent, incurajat de caiva prieteni, a batut pana la leșin un copil de 13 ani. Imaginile au ajuns pe retelele de socializare. Politia s-a sesizat, filmarea a fost stearsa, dar a fost declansata o ancheta penala…

- Comisia Europeana va solicita explicatii de la grupul farmaceutic Pfizer pentru intarzierile ce vor aparea saptamana viitoare in livrarea de vaccinuri Covid-19 pentru tarile membre UE, transmite agerpres . „Vom solicita lamuriri din partea companiei”, a spus un purtator de cuvant al Executivului comunitar,…

- Politistii de frontiera aradeni au prins, in ultimele 24 de ore, 13 migranti din Afganistan, Siria, Congo si Camerun, care au incercat sa iasa din Romania ascunsi in doua camioane sau traversand pe jos un camp. Intr-un camion condus de un turc in varsta de 37 de ani, verificat in Punctul…

- Mai multe spitale din Polonia au raportat luni ca au suspendat vaccinarile dupa ce nu au primit dozele programate, a relatat agentia PAP, potrivit dpa. Spitale din Cracovia, Leszno si Plock se numara printre cele care au anuntat ca suspenda inocularile, scrie agerpres.ro. Citește și: Patru…

- Ministerul Afacerilor Interne impreuna cu Poliția de Frontiera s-au aratat indignati de fapta celor doi politisti care nu au intervenit in niciun fel in timp ce un tanar era agresat fizic intr-o stație PECO din Briceni.

- Autoritatile poloneze au lansat o ancheta dupa ce la Varsovia mai multe celebritati au fost vaccinate anti-COVID-19, chiar daca in prima etapa a campaniei de vaccinare din Polonia dozele sunt destinate exclusiv membrilor personalului medical si familiilor lor, informeaza luni agentia de presa PAP.…

- Daune de peste 5 milioane de euro i-a provocat un barbat de 38 de ani fostului sau angajator. El a distrus 70 de furgonete noi din razbunare, pentru ca ultimul l-a concediat și astfel a ramas fara un loc de munca. Cazul ieșit din comun s-a produs pe 31 decembrie in orașul Gasteiz din nordul…

- Câteva mii de oameni s-au adunat duminica în centrul Varsoviei pentru un nou protest antiguvernamental, în seria manifestatiilor lansate pe plan national dupa decizia de la sfârsitul lui octombrie a tribunalului constitutional din Polonia de a interzice avorturile chiar si în…