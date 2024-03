Stiri pe aceeasi tema

- O racheta de croaziera lansata de Rusia impotriva unor tinte din vestul Ucrainei a incalcat pentru scurt timp spatiul aerian al Poloniei, a anuntat, duminica, armata poloneza, relateaza AFP si Reuters.

