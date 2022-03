Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Negocierile intre Ucraina si Rusia vor fi reluate marti, fiind necesara „o pauza tehnica” pentru formularea conceptelor administrative, a declarat luni seful delegatiei ucrainene, Mihailo Podoliak. „A fost luata o pauza tehnica in negocieri pana maine. Pentru activitati suplimentare in subgrupurile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat țarile occidentale ca razboiul nu se va opri cu Ucraina, ci atacul asupra libertaților se va resfrange la nivel global. In timpul unui interviu acordat luni lui David Muir de la ABC World News Tonight, Zelenski a vorbit din nou despre importanța…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a adresat un mesaj pe Twitter rușilor care au curajul sa protesteze fața de razboiul din Ucraina. Mesajul este scris in rusa. “Suntem alaturi de cei care nu vor ca acest razboi nedemn sa fie purtat in numele lor și apara pacea”, a scris in rusa Emmanuel Macron.…

- Primele zile ale lunii martie se anunța cruciale pentru soarta conflictului din Ucraina, mai ales ca toata lumea este de acord ca invazia ruseasca se prelungește, dand peste cap planurile președintelui rus Vladimir Putin. Fostul ministru adjunct rus de externe Andrei Fedorov spune ca urmatoarele zile…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski susține refuzul țarii sale de a juca impotriva Rusiei in meciul de calificare la Cupa Mondiala, programat luna viitoare, transmite Euronews. Cezary Kulesza, președintele federației poloneze de fotbal, a declarat ca este „timpul sa acționam” in urma invaziei Ucrainei…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decretat joi mobilizarea generala a trupelor ucrainene in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva tarii. Proiectul de lege privind aprobarea decretului presedintelui Ucrainei „Cu privire la mobilizarea generala″ a fost inaintat spre adoptare Radei…