Stiri pe aceeasi tema

- Moscova intentioneaza sa reactioneze pe baza de reciprocitate, dupa ce presedintele Lituaniei a gratiat doi spioni rusi, anunta vineri agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Seful statului lituanian, Gitanas Nauseda, i-a gratiat vineri pe cetatenii rusi Nikolai Filipcenko si Serghei Moiseenko,…

- Președintele polonez Andrzej Duda l-a nominalizat joi pentru un nou mandat in fruntea Guvernului de la Varșovia pe premierul in funcție Mateusz Morawiecki, informeaza agenția de știri Dpa, potrivit Mediafax.Cu ocazia ceremoniei, Morawiecki a promis ca va continua sa se focuseze pe imbunatațirea…

- "Dupa o reflectie profunda, am luat decizia de a nu candida", a declarat Tusk la Bruxelles reporterilor de la TVN24 si Polsat News. Fost premier al Poloniei din 2007 pana in 2014, inainte de a detine functia in cadrul UE, politicianul a afirmat ca opozitia poate castiga alegerile, dar pentru…

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni, la New York, un acord de cooperare în domeniul militar cu omologul sau polonez Andrzej Duda, ceea ce va conduce la cresterea numarului de trupe americane pe teritoriul statului central european, informeaza dpa, citata de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni, la New York, un acord de cooperare in domeniul militar cu omologul sau polonez Andrzej Duda, ceea ce va conduce la cresterea numarului de trupe americane pe teritoriul statului central european, informeaza dpa, preluat de Agerpres.Este de asteptat o…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau polonez Andrzej Duda urmeaza sa semneze luni, la New York, in marja Adunarii Generale a ONU, un acord pentru consolidarea cooperarii militare care prevede, intre altele, suplimentarea contingentului SUA in Polonia.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau polonez Andrzej Duda ar urma sa semneze luni un acord la New York, in marja Adunarii Generale a ONU, pentru consolidarea cooperarii militare, a anuntat seful...

- "Ma inclin in fata victimelor atacului de la Wielun. Ma inlcin in fata victimelor poloneze ale tiraniei germane. Si cer iertare", a spus Steinmeier in germana si poloneza, in prezenta inclusiv a omologului sau polonez. Alaturi de numerosi lideri de stat si de guvern, Steinmeier se afla in…