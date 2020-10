Stiri pe aceeasi tema

- Președintele polonez Andrzej Duda a declarat astazi ca femeile ar trebui sa aiba dreptul de a intrerupe o sarcina in cazul unor malformații congenitale ale fetusului, distanțandu-se astfel de poziția conducerii conservatoare a partidului de guvernamant, transmite NBC News, citata de hotnews . „Nu se…

- Liderul partidului ultracatolic si nationalist Lege si Justitie (PiS) la putere in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a denuntat marti "tentative de a distruge" tara si i-a indemnat pe sustinatorii sai "sa apere bisericile" impotriva manifestantilor pro-avort, informeaza AFP, citata de AGERPRES.Kaczynski,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat marți o hotarâre a Tribunalului Constituțional de a interzice avorturile în cazul malformațiilor congenitale, cerând încetarea „barbariei” din cadrul protestelor izbucnite împtriva deciziei, transmite AFP.…

- De aproape o saptamana, in intreaga Polonie au loc proteste impotriva deciziei Tribunalului Constituțional de joia trecuta care restrange aproape in totalitate dreptul la avort. Intreruperea sarcinii nu este permisa decat in cazul malformatiei fatului. Luni, mii de manifestanți au blocat mai multe orașe…

- Cea mai înalta instanța a Poloniei a decis ca o lege care permite avortul din cauza defectelor congenitale este neconstituționala, limitând și mai mult unul dintre cele mai restrictive cadre legale privind avortul din Europa, transmit Reuters și Associated Press.Decizia de joi a…

- Cel mai influent politician polonez, Jaroslaw Kaczynski, a amenintat marti ca Varsovia se va opune planului Uniunii Europene de redresare economica in cazul in care blocul comunitar nu renunta la incercarile de ''santajare'' a Poloniei pe tema identitatii culturale, relateaza marti de Reuters. Jaroslaw…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (ECJ) a decis marti ca statele membre ale Uniunii nu pot colecta date de internet si mobile ale cetatenilor lor, sustinand ca fortarea operatorilor de internet si telefonie sa transmita sau sa retina aleatoriu date de trafic si localizare este impotriva legii…

- Curtea Suprema din Polonia a validat luni realegerea lui Andrzej Duda drept președinte al țarii, hotarând ca neregulile sesizate nu au influențat rezultatul alegerilor, anunța AFP.„Curtea Suprema confirma validitatea alegerii lui Andrzej Sebastian Duda la Președinția Poloniei pe…