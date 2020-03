Polonia: Preşedintele Andrzej Duda nu va mai organiza mari mitinguri de campanie din cauza coronavirusului Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat ca nu va organiza mari mitinguri de campanie pentru viitoarele alegeri, in incercarea de a preveni raspandirea coronavirusului, care a infestat 17 persoane in Polonia, potrivit Reuters. Polonezii sunt asteptati in mai la urne, la un scrutin prezidential care va fi crucial pentru sperantele Partidului Lege si Justitie (Pis), formatiune nationalista aflata la guvernare, de a-si implementa agenda politica. Duda este un aliat al PiS si conduce in sondajele de opinie, avand constant un scor de peste 40%. "Am luat decizia de a nu organiza mari adunari in campania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

