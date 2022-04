Stiri pe aceeasi tema

Liderul partidului la putere in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a acuzat Rusia ca se afla in spatele tragediei aviatice de la Smolensk in care fratele sau geaman, presedintele Lech Kaczynski, a murit in 2010, dand asigurari ca va prezenta dovezi "foarte curand", transmite AFP preluat de agerpres.

Liderul partidului polonez de guvernamant, Jaroslaw Kaczynski, a criticat vineri pozitia premierului ungar Viktor Orban fata de razboiul din Ucraina si a estimat ca din acest motiv Polonia ″va trebui sa-si reconsidere relatiile cu Ungaria″⁣.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, susține ca in privința livrarilor de gaze din Rusia catre Europa, contractele nu prevad plata in ruble. Ca urmare, este imposibil sa faci o astfel de plata, a declarat, la RFI, ministrul Bogdan Aurescu.

Slovacia a anunțat disponibulitatea de a cumpara gaz din Rusia in ruble.

Consumatorii din Polonia, cea mai mare economie din Europa de Est, incep sa intoarca spatele retailerilor straini care au decis sa ramana in Rusia dupa invadarea Ucrainei, transmite Bloomberg.

Kremlinul a declarat sambata ca occidentalii se comporta ca niste banditi, dar ca Rusia este mult prea mare pentru a fi izolata, deoarece lumea este mult mai mare decat Statele Unite si Europa, relateaza DPA, anunța Agerpres.

Presedintele american Joe Biden a reiterat, in discursul privind Starea Uniunii, ca SUA nu va trimite trupe in Ucraina, in urma invaziei Rusiei, relateaza CNN. El a transmis ca SUA este alaturi de poporul ucrainean si ca au fost trimise trupe in Europa "pentru a proteja aliatii NATO in eventualitatea…

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, calatorește, marți, la granița NATO cu Rusia, unde se va intalni cu omologii sai din Polonia și Estonia. El i-a indemnat pe aliați sa „vorbeasca pe o singura voce" pentru a se asigura ca „Putin trebuie sa eșueze".