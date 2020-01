Polonia: Pedepsirea judecătorilor incomozi a devenit lege Judecatorii polonezi vor fi pedepsiți daca se opun reformelor promovate de guvern. Asta dupa ce o lege in acest sens a fost adoptata aseara de Camera Deputaților de la Varșovia, care era și for decizional. Textul fusese respins de senatori saptamana trecuta. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

