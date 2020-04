Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare in Polonia, a propus amendarea Constitutiei in sensul extinderii cu doi ani a mandatului presedintelui Andrzej Duda din cauza amenintarilor legate de pandemia de coronavirus, a transmis miercuri Reuters. Potrivit propunerii, alegerile prezidentiale prevazute pentru data de 10 mai ar urma sa fie anulate. Constitutia poloneza stipuleaza ca mandatul prezidential are durata de cinci ani, iar potrivit amendamentului aceasta va fi extinsa la sapte ani. De asemenea, un presedinte in exercitiu nu ar avea dreptul de a candida pentru un nou mandat. ''Starea…