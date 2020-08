Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia guvernamentala din Polonia este acuzata de opozitie ca vrea sa le ofere imunitate juridica oficialilor care ar încalca legislatia generala prin masuri speciale urgente necesare în combaterea coronavirusului, scrie site-ul Politico.eu, citat de Mediafax.Coalitia politica…

- Ministrul francez al sanatatii Jerome Salomon a lansat vineri un nou apel la vigilenta, atentionand ca se remarca o crestere semnificativa a numarului de infectii cu SARS-CoV-2 atat in Franta, cat si in Europa, relateaza Reuters.'Virusul continua sa circule foarte activ in intreaga lume. Exista…

- Polonia a raportat joi un numar record de infectii cu noul coronavirus, pentru a cincea oara in ultima saptamana, conform Ministerului Sanatatii de la Varsovia, care a anuntat noi restrictii la nivel local pentru a limita numarul de noi cazuri, transmite Reuters. Noul record este de 726 noi cazuri de…

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, are un usor avantaj fata de contracandidatul sau, Rafal Trzaskowski, in urma turului secund al alegerilor prezidentiale, desfasurat duminica, indica un sondaj realizat la urne de institutul Ipsos, transmite Reuters. Duda, aliat al partidului nationalist…

- Ministrul german al sanatatii Jens Spahn a subliniat miercuri ca noul tip de coronavirus constituie in continuare un risc, dupa ce landul Renania de Nord-Westfalia din vestul Germaniei a reintrodus carantina in doua districte in urma descoperirii unui focar la un abator, informeaza Reuters, potriivt…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut joi parlamentului, in mod neasteptat, un vot de incredere pentru guvern, decizie considerata drept o tentativa de sprijinire a partidului sau, 'Lege si Justitie' (PiS), inaintea alegerilor prezidentiale de la finalul acestei luni, transmite Reuters.…

- Alegerile prezidentiale din Polonia se vor desfasura la 28 iunie, dupa ce scrutinul - programat initial pentru 10 mai - a fost amanat din cauza pandemiei de COVID-19, transmit miercuri Reuters si AFP potrivit Agerpres. Anuntul a fost facut de presedinta Seimului (camera inferioara a parlamentului…

- Ordinul privind deschiderea teraselor și plajelor, emis de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Economiei, Virgil Popescu si presedintele Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, a fost publicat in Monitorul Oficial. Cu alte cuvinte, de maine putem ieși la terase.…