- Polonia intentioneaza sa-si consolideze frontiera cu un sistem de senzori de miscare si camere, dupa modelul granitei Greciei cu Turcia, a anuntat ministrul polonez de interne in comentarii publicate luni, in timp ce tara se confrunta cu un aflux mare de migranti ce intra din Belarus, relateaza Reuters,…

- Parlamentul polonez si-a dat acordul, in cursul noptii de joi spre vineri, pentru prelungirea cu 60 de zile a starii de urgenta la frontiera polono-belarusa confruntata cu afluxul de migranti.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat cinci cetateni din Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara inmatriculata in Turcia. Afganii au fost descoperiți joi dimineața, in jurul orei 07.00, in urma…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I și Nadlac II au depistat doi cetateni din Tunisia și Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in portbagajul unui autoturism, respectiv deasupra roții de rezerva a unui automarfar. In data de…

- Corpurile a patru persoane, aparent migranti ilegali, au fost descoperite la frontiera dintre Polonia si Belarus, au anuntat autoritatile din cele doua tari, pe fondul unor tensiuni tot mai mari in problema migratiei, relateaza AFP.

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a introdus stare de regiune in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarusul, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, potrivit Reuters. Decizia este fara precedent in Polonia si vine in contextul unei mari cresteri a migratiei. …

- Bulgaria va desfasura intre 400 si 700 de militari la granitele sale cu Grecia si Turcia, pe fondul temerilor privind un aflux de migranti afgani, a anuntat joi guvernul interimar de la Sofia. Gardurile din sarma ghimpata nu fac fața valului migrator.

- 29 de oameni din Turcia, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu profile de aluminiu, au fost depistati de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 28 iulie, in jurul orei 02.00, la Punctul de…