Polonia în alertă! Luptătorii Wagner din Belarus se apropie de graniță Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat ca 100 de soldați din gruparea rusa Wagner se apropie de orașul Grodno din Belarus, situat aproape de granița cu Polonia. Polonia, membra a NATO, se teme de propagarea razboiului pe teritoriul sau, dupa invazia Rusiei in Ucraina. Recent, au fost mutați 1.000 de soldați in estul țarii, in contextul ingrijorarilor privind luptatorii Wagner din Belarus și tensiunile de la granița. „Situația devine din ce in ce mai periculoasa … Cel mai probabil, ei (personalul Wagner) vor fi deghizați in polițiști de frontiera din Belarus și vor ajuta migranții ilegali… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

