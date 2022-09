Polonia distribuie iodură de potasiu pompierilor din toată țara, după amenințările nucleare Autoritatile poloneze au anuntat vineri ca au distribuit comprimate de iodura de potasiu pompierilor din toata tara, in cazul unei expuneri provocate de razboiul din Ucraina, negand in acelasi timp ca exista motive de ingrijorare, potrivit Agerpres. The post Polonia distribuie iodura de potasiu pompierilor din toata țara, dupa amenințarile nucleare first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- "Am decis, ca masura preventiva, sa incepem distribuirea de tablete de iodura de potasiu catre serviciile de pompieri", a declarat ministrul adjunct de Interne Blazej Pobozy, relateaza AFP, citat de Agerpres.El a precizat ca este o masura de rutina "in cazul unei potentiale amenintari de radiatii, care...…

- "Am decis, ca masura preventiva, sa incepem distribuirea de tablete de iodura de potasiu catre serviciile de pompieri", a declarat ministrul adjunct de Interne Blazej Pobozy, relateaza AFP, citat de Agerpres.El a precizat ca este o masura de rutina "in cazul unei potentiale amenintari de radiatii, care...

- Autoritatile poloneze au anuntat vineri ca au distribuit comprimate de iodura de potasiu pompierilor din toata tara, in cazul unei expuneri provocate de razboiul din Ucraina, negand in acelasi timp ca exista motive de ingrijorare.

