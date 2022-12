Stiri pe aceeasi tema

Mercedes-Benz Vans a anuntat luni ca va investi peste un miliard de euro pentru a construi prima sa fabrica unde vor fi produse exclusiv furgonete electrice, in Jawor, Polonia, in asteptarea aprobarii conditiilor, cum ar fi semnarea acordurilor privind subventiile acordate acestei investitii, transmite…

Fluxurile de gaze dintre Germania spre Polonia prin conducta Yamal-Europa au scazut luni dimineața la zero, conform Reuters, in prima zi de aplicare a plafonarii barilului de petrol rusesc.

Polonia va prelua activele din tara ale Gazprom, a declarat luni un ministru, adaugand ca masura se refera la participatia de 48% a companiei ruse in Europolgaz, care detine sectiunea poloneza a gazoductului Yamal, transmite Reuters.

Teatrul "Stefan Zeromski" din Kielce, Polonia, impreuna cu Teatrul National "Vasile Alecsandri" din Iasi au initiat un proiect comun, intitulat "Podul Romantic Mickiewicz - Eminescu", informeaza Agerpres.

Polonia se așteapta sa stranga 13,5 miliarde de zloți (2,75 miliarde de dolari) dintr-o taxa excepționala aplicata companiilor energetice, a declarat ministrul activelor de stat, banii urmand sa fie folosiți pentru a compensa impactul creșterii facturilor asupra gospodariilor, scrie Reuters, conform…

Polonia ar trebui sa primeasca in trimestrul al patrulea o cantitate dubla de gaz fața de cea prevazuta inițial prin noua Conducta Baltica din Norvegia, datorita faptului ca lucrarile din Danemarca au fost finalizate mai devreme decat se aștepta, a declarat un oficial polonez, conform Reuters, scrie…

Noul proiect de buget al Rusiei are ca obiectiv obtinerea unor fonduri suplimentare de la producatorii de petrol si gaze, intr-un moment in care preturile materiilor prime sunt ridicate, a anuntat joi ministrul de Finante, Anton Siluanov, in cadrul eforturilor autoritatilor de a reduce deficitul…

Regatul Unit, Polonia si Ucraina vor dezvolta cooperarea trilaterala inclusiv prin consolidarea capabilitatilor de aparare si a flancului estic al NATO, potrivit unei declaratii comune a ministrilor de externe din cele trei tari, transmite joi Reuters.