Stiri pe aceeasi tema

- Polonia trebuie sa puna capat "imediat" exploatarii unei mine de carbune situate in apropiere de Republica Ceha si ale carei efecte nocive asupra mediului au fost denuntate de Praga, a ordonat vineri Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmit AFP si dpa. Ordinul CJUE vine in raspuns…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) ar trebui sa considere ca fiind contrara legislatiei europene legea poloneza privind regimul disciplinar al judecatorilor adoptata in anul 2017, a recomandat joi avocatul general al CJUE, Evgeni Tanchev, potrivit unui comunicat al acestei institutii emis…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) ar trebui sa considere ca fiind contrara legislatiei europene legea poloneza privind regimul disciplinar al judecatorilor adoptata in anul 2017, a recomandat joi avocatul general al CJUE, Evgeni Tanchev, potrivit unui comunicat al acestei institutii emis…

- ''Condamnam (...) inca un act deplorabil de agresiune si incalcare a dreptului international comis de Rusia pe teritoriul european'', noteaza cei trei premieri intr-o declaratie publicata pe contul de Twitter al biroului premierului polonez Mateusz Morawiecki. Potrivit thenews.pl, acesta din urma are…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a sesizat din nou Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in legatura cu reformele sistemului judiciar din Polonia, de aceasta data fiind vizata o lege intrata in vigoare in 14 februarie 2020 si considerata ca afectand independenta judecatorilor, informeaza…

- Polonia si Ungaria sesizeaza Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in legatura cu mecanismul european care conditioneaza acordarea fondurilor europene de respectarea regulilor statului de drept, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: Prințul Harry și Megan Markle AU…

- Guvernul polonez a anunțat joi ca a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința mecanismului care condiționeaza acordarea de fonduri europene de respectarea regulilor statului de drept, relateaza AFP. Un anunț similar a fost facut de Ungaria."Consideram ca acest gen…

- Reciprocitatea vizelor dintre Statele Unite și patru state europene, printre care și Romania, continua sa fie un motiv de disputa intre Parlamentul European și Comisia Europeana. Parlamentul European va apela la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, dupa ce Comisia Europeana „a eșuat sa acționeze” in…