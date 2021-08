Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele trei partide din coalitia aflata la putere in Polonia si-a anuntat plecarea de la guvernare, dupa ce liderul sau a fost demis din executiv de prim-ministru, relateaza AFP. "Parasim guvernul cu capul sus, demiterea mea este sfarsitul Dreptei unite si inseamna destramarea coalitiei",…

- Mii de protestatari au scandat diverse lozinci printre care si lozinci impotriva Guvernului care, in viziunea acestora, au manipulat numarul de persoane infectate cu COVID-19.Președintele Kais Saied a anunțat ca va prelua conducerea cu ajutorul unui nou prim-ministru, spunand ca intenționeaza sa aduca…

- In realitate, acțiunea social democraților nu a trezit nicio emoție publica și nimeni nu și-a facut vreun calcul serios in legatura cu șansele ei reale de reușita. In schimb, replicile și declarațiile din Parlament raman in istorie ca un varf al tupeului pe care politica romaneasca nu l-a cunoscut de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca inspectorul scolar general de la Braila a fost demis din functie pentru ca este sustinatorul sau in campania interna pentru alegerile din partid. „La Braila a fost demis inspectorul scolar general care era sustinatorul meu declarat si care era presedintele organizatiei…

- Comisia Europeana se pregateste sa demareze, miercuri, o procedura de infringement împotriva Germaniei, dupa o decizie a Curtii Constitutionale a Germaniei din 2020 care a pus în discutie prioritatea dreptului european asupra dreptului national, au declarat marti pentru AFP mai multe surse…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki a declarat luni ca autoritatile de la Varsovia vor mentine deschisa mina de carbune de la Turow, situata in apropiere de Cehia, in pofida deciziei recente a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), conform careia Polonia trebuie sa opreasca exploatarea minei…