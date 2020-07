Stiri pe aceeasi tema

- “Polonia se retrage din tratatul european privind violențele impotriva femeilor, considerand ca acest tratat este contrar drepturilor parinților din moment ce el cere școlilor sa-i educe pe elevi in spiritul egalitații femeilor cu barbații”, a anunțat sambata Zbigniew Ziobro, ministrul polonez al Justiției…

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz a lasat de inteles, luni, ca ar putea demisiona, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, ia in considerare sa opereze unele schimbari in executivul de la Varsovia in urma recentelor alegerilor prezidentiale, transmite…

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc in alegerile prezidentiale care au avut loc duminica in tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, citat de dpa.In turul al doilea, Andrzej Duda il va infrunta pe candidatul liberal si primar al Varsoviei,…

- Polonia se pregateste pentru negocieri dificile cu Uniunea Europeana privind viitorul fond de relansare dupa epidemia de COVID-19, a declarat vicepremierul Jadwiga Emilewicz intr-un interviu preluat miercuri de Reuters din Dziennik Gazeta Prawna. Guvernul de la Varsovia se teme ca Polonia va deveni…

- Polonia va extinde controalele de la frontierele sale pana la 12 iunie, in contextul pandemiei de COVID-19, a anuntat miercuri Ministerul de Interne polonez, potrivit Reuters. In luna martie, Polonia si-a inchis granitele pentru a incetini raspandirea noului coronavirus; ulterior, masura a fost prelungita…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca Varsovia trebuie sa asigure alegeri "libere si corecte", in contextul in care Polonia este blocata intr-o criza politica in legatura cu scrutinul prezidential ce urma sa aiba loc duminica, dar a carui data este neclara, potrivit Reuters. Presedinta…

- A devenit dificil pentru Polonia sa organizeze alegerile prezidentiale la 10 mai, asa cum era programat, a declarat luni vicepremierul Jacek Sasin, acuzand opozitia ca a intarziat lucrarile asupra legislatiei care ar permite votul prin corespondenta in contextul epidemiei de coronavirus, relateaza…