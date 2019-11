Polonia amenință că nu va mai importa gaze naturale din Rusia Compania poloneza de stat de distribuție a gazului a anunțat vineri ca va înceta sa mai importe gaze naturale de la compania ruseasca Gazprom, dupa ce contractul va expira în trei ani, daca nu va reuși sa obțina condiții comerciale mai bune, scrie Associated Press.

Anunțul a fost facut în contextul în care Polonia încearca sa-și reduca gradul de dependența fața de resursele energetice rusești, pe care Moscova le-a folosit uneori ca unealta politica.



Eforturile de a reduce aceasta dependența includ încheierea unor contracte pe termen lung pentru livrari… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

