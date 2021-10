Stiri pe aceeasi tema

- Polonia acuza Rusia ca se afla in spatele crizei migranților de la granițele estice ale Uniunii Europene și ca ofera sprijin logistic Belarusului pentru „alimentarea” fluxului de migranți care incearca sa treaca granița de est a UE din Belarus. Guvernul polonez a descris aceasta acțiune a Moscovei drept…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) incep lucrarile la un al cincilea pachet de sancțiuni impotriva Belarusului, a declarat joi Luc Devigne, Director pentru relații cu Rusia, Parteneriatul Estic, Asia Centrala și OSCE in cadrul Serviciului European de Acțiune Externa (SEAE). „Evident, vom continua…

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko mana un val de migranți clandestini spre Polonia, Lituania,Letonia, Germania și Suedia. Este un șantaj asupra Uniunii Europene in scopul ridicarii sancțiunilor economice impotriva Belarusului. Sau mai bine zis, o forma de razboi hibrid. Din iulie, creșterea migrației…

- Polonia va construi un gard de-a lungul frontierei sale cu Belarus, a anuntat luni ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak, in scopul stoparii migrantilor care in acest an au venit in numar mare dinspre teritoriul belarus, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Lituania, Letonia si Polonia…

- Lituania a anuntat luni ca in septembrie 2022 va finaliza ridicarea gardului cu o lungime de 508 km la frontiera sa cu Belarus, masura menita sa opreasca migrantii care in acest an au venit in numar mare de pe teritoriul belarus, transmite Reuters. Lituania, Letonia si Polonia au raportat…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat închiderea frontierei tarii cu Lituania pentru a opri migrantii care au trecut în aceasta tara membra UE sa se întoarca înapoi, relateaza Agerpres citând agenția DPA. Mii de migranti au intrat anul acesta în Lituania…