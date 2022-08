Polonezii, zile întregi la coadă pentru a cumpăra cărbune pentru iarnă Polonezii stau zile intregi la coada pentru a cumpara carbune pentru iarna. In caldura de la sfarsitul verii din Polonia, zeci de masini si camioane se aliniaza la mina de carbune Lubelski Wegiel Bogdanka. Oamenii asteapta la coada zile si nopti pentru a se aproviziona cu combustibil pentru iarna. Acestora le este teama de o criza legata de lipsa carbunelui in timpul iernii, transmite Reuters, citat de news.ro . Artur, in varsta de 57 de ani, pensionar, a condus marti de la Swidnik, la aproximativ 30 km de mina din estul Poloniei, sperand sa cumpere cateva tone de carbune pentru el si familia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

