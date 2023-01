Polițistul local care dădea amenzi șoferilor nevinovați pentru abateri inventate, trimis în judecată Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara a anunțat ca s-a dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, agend in cadrul Poliției Locale Dumbravița, sub control judiciar, pentru savarșirea a doua infracțiuni de abuz in serviciu, doua infracțiuni de fals intelectual și doua infracțiuni de uz de fals. In același timp, s-a dispus disjungerea cauzei și […] Articolul Polițistul local care dadea amenzi șoferilor nevinovați pentru abateri inventate, trimis in judecata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

