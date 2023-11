Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cherecheș este, in continuare, de negasit dupa ce a aflat ca a fost condamnat la cinci ani de inchisoare. Primarul din Baia Mare a trecut granița cu documentele varului sau, iar acum s-a aflat cine este polițistul care i-a permis acest lucru. Este vorba despre un agent cu 21 de ani experiența.

- Polițistul satmarean care l-a lasat sa plece pe primarul fugar are 21 de ani vechime in poliția de frontiera și, așa cum spun șefii IGPF, o mare exeperiența in domeniu.Iulian Surugiu, fost lider de sindicat al politistilor, susține ca polițistul de frontiera pur și simplu ”nu și-a facut treaba”.…

- Catalin Chereches a reușit sa fuga din țara! Potrivit informațiilor, primarul din Baia Mare, condamnat definitiv la inchisoare, a parasit Romania prin Vama Petea, in ziua sentintei. S-ar fi folosit de identitatea varului sau, cu care seamana foarte bine, pentru a trece granița.

- Politistul de frontiera care a verificat autoturismul cu care primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a iesit din tara, va fi cercetat in vederea stabilirii existentei unei abateri disciplinare.Referitor la posibilitatea substituirii persoanei, precizez ca analizam in continuare modalitatea…

- Catalin Chereches, primarul orasului Baia Mare, dat in urmarire generala dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, a parasit țara. A trecut granița in Ungaria pe la Vama Petea, confirma autoritațile. Victor Ivascu, seful Politiei de Frontiera, a explicat, sambata, intr-o conferinta…

- Catalin Cherecheș, primarul fugar din Baia Mare, condamnat la cinci ani de inchisoare, a fugit din țara vineri dimineața, la ora 7.49, prin Vama Petea, folosind actul de identitate al unei rude care locuiește intr-un alt stat din Europa, a transmis Poliția de Frontiera. Victor Ivascu, seful Politiei…

- In urma condamnarii la 5 ani de inchisoare pentru luare de mita, Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost raportat ca a fugit din țara la ora 7:49 prin Vama Petea. Potrivit informațiilor comunicate de Poliția de Frontiera, se pare ca ar fi folosit actele de identitate ale unui unchi care locuiește…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, se plange de taierile aduse de ordonanța Guvernului Ciolacu, care limiteaza cheltuielile facute de administrațiile locale la sfarșit de an pentru a ține sub control deficitul bugetar. Primariile nu mai pot finanța din fonduri publice celebrele festivaluri,…