Polițistul care a lovit mortal o copilă pe trecerea de pietoni este sub control judiciar Poliția Capitalei vine cu noi precizari in cazul accidentului mortal care a avut loc, joi, in București. In acest caz a fost demarata o ancheta. In urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Reamintim ca un agent de poliție aflat la volanul unei autospeciale a lovit mortal doua copile care traversau strada pe la trecerea de pietoni. In urma impactului o fetița a murit iar cealalta a ajuns in spital fiind grav ranita. Citește și Fetita de 11 ani ranita in accidentul produs de o masina de politie pe o strada din Sectorul 1 a fost operata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

