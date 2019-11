Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie a avut loc, azi-noapte, in municipiul Brasov. Potrivit IPJ Brasov, in data de 19 noiembrie, in jurul orei 00.15, pe strada Calea București, intersecție cu strada Paraului, din municipiul Brașov, a avut loc un accident rutier. Un tanar in varsta de 20 de ani, din judetul…

- Polițiștii din județul Cluj au desfașurat miercuri și joi o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de defecțiunile tehnice ale autovehiculelor. Polițiștii rutieri de pe raza intregului județ, impreuna cu specialiștii din cadrul Regiei Autonome – Registrul Auto Roman, au acționat pentru…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in perioada 13-14 noiembre, o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de defecțiunile tehnice ale autovehiculelor. Au fost retrase 28 de certificate de inmatriculare, iar 8 autovehicule au fost imobilizate pentru defecțiuni tehnice grave. Polițiștii rutieri…

- Oamenii legii au aplicat 132 de sancțiuni contravenționale cu amenzi in valoare de 32.360 lei. Polițiștii au mai reținut 13 permise de conducere și trei certificate de inmatriculare. „65 de pietoni au fost sancționați pentru traversari neregulamentare, au fost sancționați 37 de bicicliști,…

- In cadrul proiectului Edward, desfașurat in baza Calendarulu Operațiunilor TISPOL 2019, in data de 26.09.2019, polițiștii rutieri din cadrul inspectoratului, impreunacu reprezentanți ai R.A.R. au organizat și desfașurat acțiuni care au avut ca scop asigurarea…

- Unii indivizi care se urca beți sau fara permis, ori chiar ambele, atunci cand se intalnesc cu un echipaj de poliție, incearca sa scape de aplicarea legii prin fuga. Insa nu reușesc decat sa atraga asupra lor, sancțiuni mai grave și sa puna in pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Un…

- Barbatul a fost oprit in trafic in dimineața zilei de joi, 29 august, in jurul orei 07:17. „Pe strada William Shakespeare din municipiul Oradea, polițiștii Biroului Rutier Oradea au depistat in trafic un barbat de 62 de ani, din Oradea, in timp ce conducea un autoturism, avand o concentrație…