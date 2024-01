Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne anunta luni ca, in ultima zi a anului 2023 nu au fost inregistrate incidente de ordine publica grave, intervenind la 4.443 de evenimente in sprijinul cetatenilor, 3.014 fiind pe linie de ordine publica, iar 1.429 situatii de urgenta, in timp ce 369 de permise de conducere au fost…

- Politistii rutieri au retras 154 de certificate de inmatriculare si au retinut 413 permise de conducere, dintre care 40 pentru consum de alcool si 13 pentru consum de droguri sau alte substante interzise, in urma actiunilor desfasurate vineri."In ultimele 24 de ore, structurile Ministerului Afacerilor…

- In cursul zilei de ieri, structurile Ministerului Afacerilor Interne au intervenit in cazul a 4.755 de evenimente, 3.014 fiind circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.741 fiind situatii de urgenta. Potrivit MAI, echipajele de ordine publica au prins in flagrant 211 autori de infractiuni, care…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore politistii rutieri au retinut 446 permise de conducere, din care 74 pentru consum de alcool si 15 pentru consum de droguri. Structurile MAI au intervenit in cazul a 4.992 evenimente, iar la nivelul structurilor de politie au fost…

- Politistii rutieri au retinut, in ultimele 24 de ore, 512 de permise de conducere, dintre care 67 pentru consum de alcool si 18 pentru consum de droguri sau alte substante interzise, fiind retrase totodata 259 de certificate de inmatriculare, informeaza, duminica, Ministerul Afacerilor Interne (MAI),…

- Politistii rutieri au actionat, sambata, 2 decembrie, la nivelul intregii tari, pentru fluidizarea circulatiei pe cele mai aglomerate drumuri, prevenirea accidentelor si depistarea conducatorilor auto care pot reprezenta un pericol.„In urma actiunilor din teren, pentru incalcari ale legislatiei specifice,…

- Personalul structurilor operative ale Ministerului Afacerilor Interne a intervenit in ultimele 24 de ore la 4.234 de evenimente, dintre care 2.754 circumscrise mentinerii ordinii publice si 1.480 pentru gestionarea situatiilor de urgenta, informeaza Ministerul Afacerilor Interne.

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne MAI au continuat, in ultimele 24 de ore, misiunile pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii, cresterea gradului de siguranta rutiera, mentinerea ordinii si sigurantei publice, supravegherea si controlul frontierei de stat, precum si pentru gestionarea…