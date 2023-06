Polițiștii protesteaza in perioada 26-28 iunie timp de doua ore, in Parcul Izvor, la intrarea de la Camera Deputatilor. Aceștia vor scoaterea pensiilor militare din PNRR si actualizarea sporurilor, indemnizatiilor si a compensatiei pentru chirie. “Avand in vedere intentiile legislative, comunicate public de catre coalitia de guvernare, de a trece, saptamana viitoare, proiectul legislativ Plx 244/2023, prin Comisiile de munca si de finante ale Camerei Deputatilor, in zilele de luni si marti, si prin plenul acestui for decizional, in ziua de miercuri, 28 iunie 2023, va informam ca, incepand de luni,…