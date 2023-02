Polițiștii patrulează în preajma unităților de învățământ La data de 02 februarie a.c., in intervalul orar 07.30-12.30, polițiștii Sectiei 2 Politie Bacau au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale in zona unitatilor de invatamant, precum si pentru asigurarea unui climat corespunzator de siguranta civica. Astfel, polițiștii, impreuna cu jandarmi și polițiști locali au legitimat 55 de persoane, au verificat 4 agenti […] Articolul Polițiștii patruleaza in preajma unitaților de invațamant apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

La data de 01 februarie a.c, in jurul orei 20.00, polițiștii Sectiei 2 Politie Bacau au fost sesizați de catre un localnic de 38 de ani, despre faptul ca, in timp ce se plimba prin parc a observat o agresiune intre doi tineri. La fața locului, polițiștii au identificat un tanar de 16 ani, din

