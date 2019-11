Polițiștii nu pot amenda vitezomanii. Motivul este unul incredibil Unul din patru soferi depaseste viteza legala pe autostrazi in Romania. O arata camerele de monitorizare instalate de Compania de Drumuri pe patru sosele de mare viteza din tara. Desi conducatorii auto nu tin cont de reguli, politistii nu ii pot amenda. Camerele instalate nu sunt omologate asa ca imaginile nu pot fi probe. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

