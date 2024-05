Stiri pe aceeasi tema

- Ce fructe NU se consuma impreuna. Combinațiile ”interzise” care provoaca mari probleme organismului uman Anumite combinații de fructe pot fi mai dificil de digerat atunci cand sunt consumate impreuna, din cauza disparitaților in procesul de digestie al fiecarui fruct. Așa ca intrebarea pe care o punem…

- STOP… Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți, proiectul de lege privind jocurile de noroc cu 243 de voturi „pentru”, patru abțineri. Doi deputați nu au votat. Potrivit acestui proiect, spațiul comercial in care operatorul exploateaza jocuri de noroc, daca are amplasate mijloace de joc de tip slotmachine,…

- Trei persoane au fost reținute in urma unor percheziții efectuate de ofițerii Inspectoratului de poliție Edineț, coordonate de procurori, pentru suspiciuni de trafic ilegal de droguri și intreținerea unor locuri destinate consumului acestora.

- Trei tineri cu varste intre 22 si 26 de ani au fost prinsi de jandarmii din Calarasi cu substante interzise, acestea fiind ascunse in recipiente pentru oua cu surprize. Substantele au fost confiscate pentru cercetari, scrie News.ro.Jandarmeria Romana a anuntat, luni, ca jandarmi din cadrul Inspectoratului…

- Schimbare de ultima ora, direct de la Uniunea Europeana. In curand, mai multe lucruri vor fi interzise in magazine, dar și in hoteluri. Ce nu vei mai putea cumpara de acum inainte și unde se vor mai gasi acestea. Lucruri interzise in magazine și hoteluri Uniunea Europeana a facut un pas hotarat catre…

- Circulația anumitor vehicule ar putea fi interzisa pe timp de noapte, in caz contrar șoferii fiind pasibili de amenzi de pana la 5.000 de lei. Interdicția cu privire la circulația anumitor vehicule s-ar putea impune cat de curand pentru acele mașini și motociclete care genereaza zgomot puternic. Restricțiile…

- Inspectorii de la Oficiul pentru Protecția Consumatorilor (OPC) din Cluj au impus sancțiuni financiare in valoare totala de un milion de lei companiei Unicarm, dupa ce au descoperit mai multe nereguli in 24 de locații de lucru și in depozitul logistic al firmei, in urma unor verificari efectuate pe…

- Cuptorul cu microunde poate fi un aparat extrem de util. Nu numai ca ajuta la reincalzirea alimentelor si bauturilor, dar poate fi folosit chiar si la gatit. The post ALIMNETE INTERZISE Ce alimente nu e bine sa incalzești in cuptorul cu microunde first appeared on Informatia Zilei .