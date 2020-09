Stiri pe aceeasi tema

- "Am zis ca nu vom comenta "abuzul de putere" al ministrului transporturilor Bode, insa nu putem trece peste declarațiile mizerabile cu care acesta a insultat inteligența opiniei publice. Cum sa ințeleaga ministrul transporturilor nevoia de autostrazi și de imbunatațire a infrastructurii rutiere…

- Reacție dura a Sindicatului Europol, dupa ce Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a dat vina pe șoferul SPP pentru acidentul in care a fost implicat in Argeș. SCei din Europol au transmis intr-o postare pe Facebook ca Boder minte, deoarece șoferul SPP este cel care cere „acordul demnitarului pentru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, la Falticeni, ca ministrul Transporturilor, Lucian Bode, trebuia sa-si depuna demisia demisia de onoare dupa accidentul rutier din Arges in care a fost implicata masina in care se afla. ''Este acelasi lucru care se intampla aici, la Suceava.…

- "Cum adica e greu sa faci comparații intre cazul "Gigina" și ce a facut Bode?! Trebuiau sa moara oameni, domnule Iohannis?!Ce ințeleg cetațenii de rand? Ca daca ești nesimțit, abuzezi de funcția publica avuta, pui viața celorlalți in pericol, DAR EȘTI DE LA #PNL, ai protecție de la șeful statului?!…

- Președintele PSD a lansat un atac dupa accidentul in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, pe 30 august. Marcel Ciolacu a afirmat ca președintele Klaus Iohannis ar fi trebuit sa ceara demisia lui Bode și a folosit cuvantul "nesimțit", cu referire la ministrul Transporturilor."Cum…

- Președintele Klaus Iohannis a comentat accidentul in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, pe data de 30 august. Șeful statului a explicat ca o concluzie care se desprinde este aceea ca "nu este bine sa te grabești cand vrei sa ajungi cu mașina undeva"."Este regretabil ca se intampla…

- "In cursul zilei de ieri, 30 august 2020, pe drumul de intoarcere de la Zalau la Bucuresti, autovehiculul in care se afla ministrul Lucian Bode a fost implicat pe DN7, in zona localitatii Draganul din judetul Arges, intr-un eveniment rutier. Mentionam ca ministrul Lucian Bode nu se afla la volanul masinii,…

- Autovehiculul in care se afla ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost implicat duminica intr-un accident rutier pe DN7, in zona localitatii Draganul, din judetul Arges, informeaza ministerul de resort. "In cursul zilei de ieri, 30 august 2020, pe drumul de intoarcere de la Zalau…