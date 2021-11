Politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei rutiere din Craiova impart amenzi cu nemiluita pentru parcari ilegale si pentru lipsa taxei de parcare. Fata de anul trecut, politistii locali si-au batut cu mult propriul record, ajungand aproape sa dubleze amenzile pentru parcari ilegale. La capitolul „lipsa taxei de parcare“, angajatii Politiei Locale au „vanat“ un numar de masini de cinci ori mai mare decat cel din 2020. Politistii locali in domeniul circulatiei spun ca actioneaza, de regula, in zone unde se produc aglomerari in trafic (auto si pietonal). „Politistii locali dispun ridicarea…