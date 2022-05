POLIȚIȘTII IEȘENI PARTICIPĂ LA TRAGERI PE TIMP DE NOAPTE CU ARMAMENTUL DIN DOTARE Sesiunile de tragere cu armamentul din dotare reprezinta unul dintre cele 4 domenii de baza ale programului de instruire implementat de catre specialiștii Serviciului Pregatire Profesionala din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iași, pentru a raspunde nevoilor de pregatire și perfecționare ale polițiștilor ieșeni. Pregatirea in domeniul tragerilor cu armamentul din dotare se desfașoara in Poligonul de tragere aparținand Ministerului Afacerilor Interne din Șorogari și este realizata pe doua paliere, prin pregatire practica (exerciții manipulare armament, prezentare și explicare a regulilor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

