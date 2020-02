Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost impuscat in brat vineri, dupa ce a fost prins de politisti in timp ce incerca sa sustraga mai multe bunuri dintr-o societate privata din localitatea Zamfira, judetul Prahova. Potrivit IPJ Prahova, politistii din Boldesti-Scaeni au fost sesizati printr-un apel la numarul de urgenta,…

- In urma unei acțiuni specifice, polițiștii hunedorenii au indentificat, un tanar de 23 de ani din Hunedoara, care deținea un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. ”In data de 30.01.2020, in urma unei acțiuni, politistii Biroului de Investigații Criminale Hunedoara au depistat un tanar…

- Marți, 31 decembrie 2019, politistii Secției 9 Poliție Rurala Campeni l-au identificat și reținut pe un barbat de 59 de ani, din comuna Scarișoara, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Campeni. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative…

- Un barbat urmarit național de anul trecut, dupa ce Judecatoria Alba Iulia l-a condamnat pentru furt, a fost prins de polițiști, langa Veștem, in județul Sibiu. Acesta a fost depistat de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurala Șelimbar, miercuri, in jurul orei 16.00, in baza unor informațiilor obținute,…

- Polițiștii din Timiș au prins un barbat de 25 de ani care era condamnat la inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Barbatul a fost depistat la Sanmihaiu Roman, localitate de langa Timișoara. Politistii timișeni au depistat un barbat de 25 de ani, condamnat la inchisoare pentru comiterea infractiunii…

- Cristian Sabou, criminalul prins la Dej, a fost gasit vinovat de uciderea unei pictorițe in varsta de 55 de ani in 2013. Moartea lui Valerie Graves le-a dat mari batai de cap procurorilor din Marea Britanie. Polițiștii au audiat peste zece mii de persoane pentru a afla adevarul despre uciderea artistei.

- Un barbat de 39 de ani dat in urmarire naționala a fost prins de polițiștii din Aiud, in localitatea Stremț. Barbatul din comuna Șirețel, județul Iași, avea pe numele sau o condamnare la inchisoare cu executare de doi ani și șase luni pentru furt calificat. Barbatul a fost depus in penitenciar pentru…