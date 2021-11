Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 8.000 pachete cu tigari provenite din Ucraina au fost descoperite in noaptea de miercuri spre joi intr-o localitate din Suceava. Țigaile au fost trecute ilegal peste frontiera cu ajutorul unei parapante și au fost confiscate de polițiștii de frontiera din Sighetu Marmației, informeaza…

- Patru barbați au fost reținuți in cazul avionului de mici dimensiuni care transportase țigari de contrabanda in Romania, au comunicat, miercuri, polițiștii de frontiera din Republica Moldova. Alți doi au reușit sa fuga in momentul intervenției in forța și sunt cautați. Cercetarile in acest caz continua,…

- Poliția de Frontiera a venit cu o reacție privitor la arestul lui Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontiera din Republica Moldova, condamnat recent de o instanța din județul Vaslui la 6 ani de inchisoare pentru contrabanda. IGPF „condamna public acțiunile oricarui…

- Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontiera din Republica Moldova, structura care are in subordine toate punctele de frontiera de la granița cu Romania, a fost condamnat recent de o instanța din județul Vaslui la 6 ani de inchisoare pentru contrabanda. Ofițerul…