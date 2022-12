Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Ghana i-a avertizat pe liderii religioși sa nu faca profeții de Anul Nou, care pot provoca frica, anxietate sau sinucideri. Dreptul la libertatea de cult nu trebuie sa incalce drepturile altora, susține Poliția, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Desi mai este pana la Anul Nou, romanii au inceput sa isi cumpere petarde si pocnitori si nu ezita sa le foloseasca. Politistii trag insa un semnal de alarma adresat mai ales parintilor pentru ca multe astfel de obiecte sunt folosite de minori. Chiar daca exista o lege care reglementeaza comercializarea,…

- Polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați, in data de 30 noiembrie, despre faptul ca pe D.N. 18 a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Ajunși la fața locului s-a constatat faptul ca un moiseian de 49 de ani, aflat la volanul unui autoturism, avand direcția de…

- Miercuri 30 noiembrie 2022, ora 22.35, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca, intre localitațile Oraștie și Castau, a avut loc un accident rutier cu victime. Polițiștii ajunși la fața locului, din primele cercetari preliminare, au constatat…

- La domiciliul unui barbat in varsta de 39 de ani, locuitor al raionului Edineț, suspectat de circulația ilegala de droguri pe teritoriul raionului, are loc percheziții. Polițiștii au depistat și ridicat mai multe pachețele cu substanța marunțita asemanatoare cu „Marijuana”, plante și semințe de canepa,…

- Politistii din Romania au confiscat aproape noua tone de petarde in ultima saptamana. Este vorba despre controale facute in cadrul actiunii „Foc de artificii”, care se deruleaza in perioada sarbatorilor de iarna pentru a preveni producerea unor incidente generate de folosirea articolelor pirotehnice.…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident de circulație produs pe Drumul Național 17, in Livezile. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, din primele date, un autoturism condus de o femeie de 46 de ani din Livezile, in timp ce se deplasa pe Drumul Național 17, inspre strada…

- Un tanar din Satu Mare s-a ales cu dosar penal, deorece a furat produse in valoare de 10 lei dintr-un magazin din centrul municipiului. Deși prejudiciul a fost recuperat in totalitate, barbatul risca, acum, pana la 3 ani de inchisoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). „Politistii…