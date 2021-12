Stiri pe aceeasi tema

- In Ajunul Craciunului, polițiștii de la Faget au fost spiridușii lui Moș Craciun pentru 13 familii din oraș. Aceștia s-au pregatit temeinic pentru operațiunea „Spiridușii lui Moș Craciun” și le-au oferit din suflet mai multe produse alimentare, fructe și dulciuri. Gestul lor a fost primit cu bucurie…

- Craciunul este sarbatoarea care ne face sa zambim, sa daruim, sa fim mai buni. Reprezinta bubatatea sufletului și bucuria de a oferi, fara a aștepta ceva in schimb. In Ajunul Craciunului, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Faget au fost spiridușii lui Moș Craciun pentru 13 familii din oraș. Aceștia…

- Sarbatorile de iarna sunt un prilej de a fi mai buni și de a ne apropia de cei din jurul nostru. Din dorința de a aduce zambete și bucurii in suflet, polițiștii municipiului Lugoj și cei din cadrul celor 3 secți rurale au intocmit lista cu familiile nevoiașe și au pregatit 70 de pachete cu…

- Polițiștii timișeni și-au facut un obicei din a face cadouri familiilor nevoiașe din bonurile primite in cadrul campaniilor de donare de sange, care au fost organizate pe parcursul anului. Drept urmare, au fost identificate trei familii din localitațile Covaci, Murani și Bencecu de Sus, iar azi polițiștii…

- Emotie, speranta si bucurie pentru peste o suta copii din judetul Timis, greu incercati de viata. Cu totii au fost vizitati de spiridusii lui Mos Craciun. Traiesc in saracie, cu multi frati si parinti care se zbat pentru fiecare bucata de paine pusa pe masa.

- Spiridusii lui Mos Craciun fac in aceste zile ultimele cumparaturi pentru pachetele celor 176 de elevi din satele Ursoaia, Avantu si Romanesti, le impaturesc si aranjeaza atent pentru fiecare in parte, in functie de masuratorile oferite de fiecare invatator sau diriginte, urmand ca mai apoi, la inceputul…

- Spiridusii lui Mos Craciun lucreaza de zor in aceste zile pentru a pregati darurile pentru toti cei 176 de copii de la scolile si gradinitele din Ursoaia, Avantu si Romanesti. Datorita generozitatii iesenilor, copiii vor primi daruri de Craciun cum nici nu au visat, de la obiecte de incaltaminte si…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au fost mesagerii lui Moș Craciun pentru școlarii din comuna Dealu-Morii. De generozitate și omenie au dat dovada polițiștii bacauani care, cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor- Consiliul Teritorial Bacau au onorat o misiune de suflet. Astfel,…