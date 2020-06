Polițiștii din Brașov: ,,Atenție la vânzătorii ambulanți!” Inspectoratul de Poliție Județean Brașov atrage atenția cetațenilor cu privire la unul dintre modurile de operare adoptate de catre infractorii voiajori: aceștia se prezinta drept vanzatori ambulanți și ofera spre vanzare diverse bunuri (produse cosmetice/de curațenie, produse electrocasnice, etc.) sau afirma ca doresc sa achiziționeze bunuri de la cetațeni (fier vechi, electrocasnice uzate, produse alimentare). Acesta este doar un pretext pentru ca infractorii sa observe unde țin victimele banii sau lucrurile de valoare, iar prin distragerea atenției, pot comite cu ușurința furturi. Metoda aceasta… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov atrage atenția cetațenilor cu privire la unul din modurile de operare adoptate de infractorii voiajori: aceștia se prezinta drept vanzatori ambulanți și ofera spre vanzare diverse bunuri (produse cosmetice/de curațenie, produse electrocasnice, etc) sau afirma…

- Politistii din Brasov fac, miercuri, sase perchezitii, trei dintre ele la spitale, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari pentru ”abuz in serviciu”, ”fals intelectual”, ”uz de fals”, ”delapidare” si ”divulgare de informatii secrete de serviciu sau nepublice”. Mai multi angajati sunt…

- Mai multi angajati sunt banuiti ca au solicitat concedii medicale fictive pe durata starii de urgenta, pentru a se sustrage de la atributiile de serviciu. Citește și:Tragedie in Ramnicu Sarat, orasul ramas fara ambulante. Un taximetrist a murit in plina strada. Salvarea a venit dupa 40 de…

- Un nou scandal intr-o comunitate de tigani a avut loc in aseara in cartierul Malin din Coldea si a fost nevoie de interventia polițiștilor. Cel puțin doi polițiști locali sunt grav raniți dupa ce au fost loviți cu lopețile in cap de romi. Polițiștii au intervenit sa-i desparta pe țiganii care au inceput…

- Bataie in ziua de Paști in cartierul Garcini din Sacele. Au intervenit imediat Politia și Jandarmeria. Scandalul a plecat de la bautura. Dupa ce au baut zdravan, mai mulți indivizi s-au luat la bataie. Unul dintre ei a fost ranit. O mașina a fost vandalizata. UPDATE „Polițiștii au intervenit prompt…

- In aceasta perioada in care regulile de distanțare sociala trebuie respectate cu prioritate, polițiștii amintesc cetațenilor ca au obligația sa țina cont de acestea in vederea prevenirii unor evenimente nedorite și cu ocazia sarbatorilor pascale. Astfel, pentru ca Sarbatorile sa fie linistite si fara…

- In contextul declararii pandemiei și limitarii contactelor sociale, infractorii apeleaza la noi metode de inșelaciune. Bazandu-se pe scenariul ”Metodei Accidentul”, potențialele victime sunt apelate telefonic de catre infractori care pretind ca sunt rude și au fost diagnosticate cu COVID-19. In acest…

- Polițiștii brașoveni ne-au informat ca, in urma articolului publicat de newsbv.ro, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, s-au sesizat din oficiu. „Se efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul…