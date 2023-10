Polițiștii din Blaj nu au putut identifica două grupuri de copii care au spart geamurile unor trenuri. Dosarele au fost închise Polițiștii din Blaj nu au putut identifica doua grupuri de copii care au spart geamurile unor trenuri. Dosarele au fost inchise Polițitșii și procurorii din Blaj nu au putut identifica doua grupuri de copii care au spart geamurile a doua trenuri de calatori. Este vorba despre doua fapte diferite, dar identice ca situație: Mai mulți copii au aruncat cu pietre in geamul trenului in mers, apoi au fugit. Un caz s-a petrecut la in halta Șona, […] Citește Polițiștii din Blaj nu au putut identifica doua grupuri de copii care au spart geamurile unor trenuri. Dosarele au fost inchise in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

