Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Și-a urmarit soția cu mașina și s-a apropiat la mai mult de 20m: Barbat din Alba cercetat pentru nerespectarea ordinului de protecție Polițiștii din Alba Iulia il cerceteaza penal pe un barbat care nu a respectat ordinul de protecție emis de instanța și s-a apropiat de soția sa. La data…

- Un barbat din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce și-ar fi agresat soția. Polițiștii din Blaj au emis un ordin de protecție provizoriu fața de acesta. La data de 07 martie 2020, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie din comuna Bucerdea Granoasa, cu privire la faptul ca,…

- Politistii constanteni au emis doua ordine de protectie provizorii pe numele a doi barbati.Astfel, potrivit IPJ Constanta, la data de 5 martie a.c., in jurul orei 14.45, politisti din cadrul Sectiei 4 au fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie de 40 de ani, despre faptul ca un barbat, de 29…

- Fiind intr-o stare vadita de ebrietate, un barbat de 53 de ani a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce și-a agresat soția, totodata, pe numele acestuia fiind emis și ordin de protecție provizoriu. La data de 1 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Oraș Bolintin-Vale au fost sesizați de catre o…

- Barbatul din Nasaud care a incalcat ordinul de protecție emis de polițiști și confirmat de instanța, dupa ce acesta și-a agresat și amenințat fiul cu moartea, a fost reținut joi și se afla in Arestul IPJ Bistrița-Nasaud. Ca urmare a monitorizarii starii conflictuale intr-un caz de violența in familie,…

- La data de 15 februarie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Buhoci au fost sesizați prin apel 112, de catre o femeie de 33 de ani cu privire la faptul ca un barbat de 36 de ani ar fi incalcat ordinul de protectie emis de Judecatoria Bacau. Din verificari, politistii au stabilit ca […]…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au reținut pe un barbat din comuna Ighiu, care nu a respectat dispoziția ordinului de protecție emis de instanța și s-a apropiat de soția sa. In noaptea de 13/14 februarie 2020, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați de catre…

- Polițiștii suceveni au emis doar intr-o zi trei ordine de protecție provizorii pentru agresiuni in familie sesizate pe raza județului. Printre cei care au solicitat ajutor in cursul zilei de sambata, 25 ianuarie, se numara și un barbat in varsta de 31 de ani, din municipiul Radauți. Sambata, in ...