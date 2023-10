Polițiștii din Alba desfășoară activități educaționale dedicate siguranței copiilor, în cadrul programului național „Școala Altfel” De la inceputul acestei saptamani, peste 1.000 de elevi au interacționat cu polițiștii și au aflat informații utile siguranței lor dar și ce presupune meseria de polițist. In perioada 23 – 27 octombrie 2023, polițiștii Biroului Siguranța Școlara, impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier, alaturi de reprezentanți ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba și ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba, au desfașurat activitați informativ – preventive dedicate siguranței elevilor, in unitațile de invațamant din județ in care se deruleaza programul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eroii nu mai au nevoi, eroii ne mai au pe noi! Chiar daca la Cluj Napoca primarul Boc da jos inscripția de la statuia lui Baba Novac care consemna ,,arderea pe rug in chinuri groaznice de catre unguri,, documentele de la arhive consemneaza aceste fapte la fel cum consemneaza și uciderea prin spanzurare…

- La data de 6 octombrie 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii Serviciului Rutier, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii rutieri din Campeni, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus, pe strada Horea din Campeni, de un tanar de 26 de ani, din comuna Bistra. In urma testarii conducatorului…

- Junioara Miruna Mada, din Geoagiu de Sus, eleva in Alba Iulia, campioana balcanica la XCO! Deși ciclismul este foarte popular in județul Alba, mai puțin cunoscut este faptul ca de aici provine noua campioana balcanica la XCO – sport olimpic! Junioara Miruna Mada, originara din satul Geoagiu de Sus,…

- In data de 19 septembrie 2023, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației din București, primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a avut o intalnire cu ministrul Adrian Ioan Veștea, prilej cu care s-a discutat despre investițiile pentru care Sebeșul a obținut finațari…

- La data de 20 septembrie 2023, in jurul orei 01.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat un tanar de 25 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din localitatea Manarade, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- La data de 3 septembrie 2023, in jurul orei 16.30, polițiștii din Zlatna au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 18 de ani, din orașul Zlatna, județul Alba. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drugtest, a rezultat ca era sub influența substanțelor interzise, motiv…

- Cod Portocaliu. Valabil de la : 29-08-2023 ora 18:51 pana la : 29-08-2023 ora 19:40 In zona : Județul Alba: Cugir, Zlatna, Abrud, Sasciori, Vințu de Jos, Șugag, Roșia Montana, Pianu, Meteș, Șibot, Saliștea, Almașu Mare, Bucium, Ciuruleasa, Mogoș, Blandiana, Ceru-Bacainți; Județul Alba, zona de munte…

- La data de 21 august 2023, un tanar de 21 de ani, din Cugir, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata, a fost reținut de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de polițiștii de investigații criminale din Cugir și prezentat Parchetului de pe Langa Judecatoria…